Son dakika haberi! Nijerya'da silahlı çetelerin kaçırdığı 26 kadın ve çocuk kurtarıldı
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Son dakika haberi! Nijerya'da silahlı çetelerin kaçırdığı 26 kadın ve çocuk kurtarıldı

Son dakika haberi! Nijerya'da silahlı çetelerin kaçırdığı 26 kadın ve çocuk kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Nijerya'nın Edo eyaletinde silahlı çeteler tarafından kaçırılan 26 kadın ve çocuk düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

Nijerya'nın Edo eyaletinde silahlı çeteler tarafından kaçırılan 26 kadın ve çocuk düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

Edo Eyaleti Polis Sözcüsü Kontongs Bello, yaptığı açıklamada, eyaletin başkenti Benin şehrinde silahlı çete üyelerine yönelik "Sanity Sahel" operasyonunun düzenlendiğini belirtti.

Bello, operasyonda silahlı kişilerin rehin tuttuğu 26 kadın ve çocuğun kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonda iki silahlı çete üyesinin yakalandığını aktaran Bello, silahlı çetelere ait önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini söyledi.

Rehinelerin ne zaman kaçırıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Nijerya'nın kuzeydoğusu silahlı çeteler nedeniyle büyük bir güvenlik kriziyle karşı karşıya bulunuyor. Çeteler, fidye için insan kaçırma, soygun ve cinayet dahil birçok suça karışıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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