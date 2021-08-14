Son dakika haberi | Nijerya'da silahlı çete üyesi 156 kişi yakalandı
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Son dakika haberi | Nijerya'da silahlı çete üyesi 156 kişi yakalandı

Son dakika haberi | Nijerya'da silahlı çete üyesi 156 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kano eyaletinde silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 156 kişi gözaltına alındı.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kano eyaletinde silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 156 kişi gözaltına alındı.

Kano Eyaleti Polis Komiseri Sama'ila Shuaibu Dikko, yaptığı açıklamada, eyaletin farklı bölgelerinde silahlı çetelere karşı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 156 çete üyesinin yakalandığını kaydeden Dikko, çetelere ait 16 motosiklet, 17 silah ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya'da, 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan sorunlar, 2015'ten itibaren adam kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü.

Ülkede geçen yıl silahlı çeteler arasındaki çatışmalarda 3 bin 188 kişi hayatını kaybetti.

Geçen yıl nisan ve temmuz arasında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında, 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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