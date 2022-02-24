Son dakika haberi | Nijerya'da seçim bölgelerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 6 kişi öldü

Nijerya'da Enugu eyaletinde yapılan yerel seçim sırasında düzenlenen silahlı saldırılarda altı kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler, Enugu eyaletinin Agbani ve Nkanu'daki seçim bölgelerine saldırı düzenledi.

Saldırılarda ikisi polis altı kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Çok sayıda evin de kundaklandığı saldırılarda, Agbani milletvekili adaylarının araçları da ateşe verildi.