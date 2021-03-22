Son dakika haberi! Nijerya'da lastiği patlayan kamyon ağaca çarptı: 19 ölü, 34 yaralı
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Son dakika haberi! Nijerya'da lastiği patlayan kamyon ağaca çarptı: 19 ölü, 34 yaralı

22.03.2021 16:29 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:42
Son dakika haberi! Nijerya'da lastiği patlayan kamyon ağaca çarptı: 19 ölü, 34 yaralı

Son dakika haberine göre Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yolcu taşıyan bir kamyonun lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen kazada 19 kişi yaşamını yitirdi, 34 kişi yaralandı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yolcu taşıyan bir kamyonun lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen kazada 19 kişi yaşamını yitirdi, 34 kişi yaralandı.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı açıklamada, Kaduna şehrinden başkent Abuja'ya giden kamyonun lastiğinin patlaması sonucu ağaca çarptığını belirtti.

Aruwan, kazada 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 34 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Aruwan, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Aruwan, kazaya aşırı hızın yol açmış olabileceğine işaret ederek, sürücülere daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Yol koşulları ve hatalı sürüş nedeniyle ülkede sık sık ölümlü kazalar meydana geliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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