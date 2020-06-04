Son dakika haberi: Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 11 bini aştı
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Son dakika haberi: Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 11 bini aştı

Son dakika haberi... Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen vaka sayısı 11 binin üzerine çıktı.

Son dakika haberi: Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 11 bini aştı
04.06.2020 13:37 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:37

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen vaka sayısı 11 binin üzerine çıktı.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ülkede Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 348 artarak 11 bin 166'ya ulaştığı bildirildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 15 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 315'e çıktığı belirtilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 3 bin 329'a yükseldiği kaydedildi.

Nijerya'da vaka sayısının en fazla olduğu bölgeler Lagos (5 bin 440), Kano (970), başkent Abuja (763), Katsina (371), Edo (341) ve Oyo (317) oldu.

Kaynak: AA

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