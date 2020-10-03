Son dakika haberi | Nijerya'da Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 59 bini aştı
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Son dakika haberi | Nijerya'da Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 59 bini aştı

03.10.2020 00:29 | Son Güncelleme: 03.10.2020 00:32
Son dakika haberi | Nijerya'da Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 59 bini aştı

Son dakika haberlerine göre Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 59 bin 1'e yükseldi.

Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 59 bin 1'e yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüs bulaşan kişi sayısı 153 artarak 59 bin 1'e ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar 1112 Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirirken, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm gerçekleşmedi.

Toplam iyileşen sayısı 50 bin 452 olurken, 7 bin 437 kişi halen tedavi görüyor.

Lise ve orta okullar 11 Eylül'de açılacak

Eğitim Bakanı Adamu Adamu, yaptığı açıklamada, yapılan görüşmelerin ardından lise ve orta okulların 11 Eylül'de açılmaya karar alındığını bildirdi.

Kovid-19 salgının hayatını bir parçası olduğunu işaret eden Adamu, "Salgın nedeniyle uzun zamandır öğrenciler evde kaldılar. Aralıkta başlanacak yeni dönem için şimdilik lise ya da orta okullar yeniden açılıyor." ifadelerini kullandı.

Adamu, okullarda salgına karşı sıkı önlemlerin alındığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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