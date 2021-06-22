Son dakika haberi: Nijerya'da kolera salgınında 6 ayda 289 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Nijerya'da kolera salgınında 6 ayda 289 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Nijerya'da kolera salgınında 6 ayda 289 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Nijerya'da son 6 ayda kolera salgını nedeniyle 289 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'da son 6 ayda kolera salgını nedeniyle 289 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Dr. Chikwe İhekweazu, yaptığı yazılı açıklamada, ocaktan bu yana ülkenin 8 eyaletinde 289 kişinin kolera salgından hayatını kaybettiğini belirtti.

İhekweazu, ülkede şimdiye kadar 10 bin 833 kişiye kolera teşhisi konulduğunu aktararak bunlardan sadece az kısmının hastanede tedavi altında alındığını ifade etti.

Hastalığın görüldüğü eyaletlere tıbbi malzeme ve sağlık çalışanları gönderildiği bilgisini paylaşan İhekweazu, halkın hijyene daha fazla önem vermeleri çağrısında bulundu.

Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, salgın hastalık ile ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emel Sayın Tolga Yüce Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Şenol Güneş Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Nijerya'da kolera salgınında 6 ayda 289 kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 17:46:23. #1.15#

title