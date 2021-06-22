Son dakika haberi: Nijerya'da kolera salgınında 6 ayda 289 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber... Nijerya'da son 6 ayda kolera salgını nedeniyle 289 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'da son 6 ayda kolera salgını nedeniyle 289 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Dr. Chikwe İhekweazu, yaptığı yazılı açıklamada, ocaktan bu yana ülkenin 8 eyaletinde 289 kişinin kolera salgından hayatını kaybettiğini belirtti.

İhekweazu, ülkede şimdiye kadar 10 bin 833 kişiye kolera teşhisi konulduğunu aktararak bunlardan sadece az kısmının hastanede tedavi altında alındığını ifade etti.

Hastalığın görüldüğü eyaletlere tıbbi malzeme ve sağlık çalışanları gönderildiği bilgisini paylaşan İhekweazu, halkın hijyene daha fazla önem vermeleri çağrısında bulundu.

Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, salgın hastalık ile ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu