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Son dakika haberi! Nijerya'da kitlesel kaçırmalar nedeniyle 1 milyon çocuk okula gidemeyecek

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Nijerya'da kitlesel kaçırmalar nedeniyle 1 milyon çocuk okula gidemeyecek

Son dakika haber... Nijerya'daki okullarda yeni dönem başlarken ülkede artan kitlesel kaçırmalar nedeniyle en az 1 milyon çocuğun okula gidemeyeceği bildirildi.

Nijerya'daki okullarda yeni dönem başlarken ülkede artan kitlesel kaçırmalar nedeniyle en az 1 milyon çocuğun okula gidemeyeceği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonundan (UNICEF) yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki okulların silahlı gruplar tarafından fidye için toplu kaçırmaların hedefi haline geldiği belirtildi.

Nijerya'da artan kitlesel kaçırmalar nedeniyle bu dönem en az 1 milyon çocuğun okula gidemeyeceği kaydedildi.

Ülkede ocaktan bu yana 20 okula saldırı düzenlendiği belirtilen açıklamada, bu saldırılarda 1400'den fazla çocuğun kaçırıldığı, 16 kişinin öldüğü ve 200'den fazla çocuğun hala kayıp olduğu ifade edildi.

UNICEF Nijerya Temsilcisi Peter Hawkins, "Nijerya'daki okul saldırıları ve öğrenci kaçırma olayları nedeniyle aileler ve topluluklar, çocukları sınıflarına geri göndermekten korkmaya devam ediyor ve öğrenciler eğitimlerinden mahrum bırakılıyor." dedi.

Benue, Kaduna, Plateau, Katsina ve Zamfara eyaletlerinde son aylarda birçok okuldan öğrenciler kaçırılmıştı.

Saldırılar nedeniyle çok sayıda okul eğitime ara vermek zorunda kalmıştı.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri
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