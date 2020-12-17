Son dakika haberi... Nijerya'da kaçırılan yüzlerce öğrencinin Zamfara'daki ormanda oldukları belirlendi
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Son dakika haberi... Nijerya'da kaçırılan yüzlerce öğrencinin Zamfara'daki ormanda oldukları belirlendi

17.12.2020 01:37 | Son Güncelleme: 17.12.2020 01:40
Son dakika haberi... Nijerya'da kaçırılan yüzlerce öğrencinin Zamfara'daki ormanda oldukları belirlendi

Son dakika haberine göre Nijerya'nın Katsina eyaletinde, terör örgütü Boko Haram tarafından kaçırılan yüzlerce öğrencinin yerinin tespit edildiği bildirildi.

Nijerya'nın Katsina eyaletinde, terör örgütü Boko Haram tarafından kaçırılan yüzlerce öğrencinin yerinin tespit edildiği bildirildi.

Katsina Valisi Aminu Masari, yaptığı açıklamada, eyaletin Kankara bölgesinde Boko Haram tarafından bir yatılı okuldan kaçırılan yüzlerce öğrencinin, komşu eyalet Zamfara'daki ormanda olduklarını belirlediklerini ifade etti.

Öğrencilerin serbest bırakılması için örgütle müzakere yaptıklarını aktaran Masari, "Yerel güvenlik birimimizin yoluyla görüşüyoruz ancak parayla pazarlık yapmayacağız. Bir vali olarak kaybolan 402 öğrencinin kurtarılmasından sorumluyum." ifadelerini kullandı.

500'den fazla öğrenci kaçırılmıştı

Boko Haram üyeleri, 11 Aralık gecesi Katsina eyaletine bağlı Kankara bölgesinde bir yatılı okula saldırı düzenleyerek 500'den fazla öğrenciyi kaçırmıştı.

Nijerya Savunma Bakanı Bashir Salihi Magashi, bölgeyi ziyaret ederek, öğrencilerin çok yakında kurtarılacağı sözünü vermişti.

Bölge halkı, kaçırılan öğrencilerin serbest bırakılması için gösteriye devam ediyor.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, yaptığı açıklamada, silahlı grubun masum çocuklara düzenlediği korkakça saldırıyı kınayarak, güvenlik güçlerinin silahlı grubu ormanda tespit ettiğini ve operasyonun başlatıldığını belirtmişti.

Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Gambo İsah da operasyon sırasında bir güvenlik görevlisinin yaralandığını, bölgeye arama kurtarma için ek güvenlik güçlerinin sevk edileceğini söylemişti.

Katsina Valisi Masari, saldırının ardından "eyaletteki tüm yatılı okulların kapatılması" talimatı vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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