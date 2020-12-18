Son dakika haberi | Nijerya'da kaçırılan yüzlerce öğrenci serbest bırakıldı

Son dakika haberi... Nijerya'nın Katsina eyaletinde, terör örgütü Boko Haram tarafından kaçırılan yüzlerce öğrencinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Nijerya'nın Katsina eyaletinde, terör örgütü Boko Haram tarafından kaçırılan yüzlerce öğrencinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Katsina Eyaleti Hükümet Sekreteri Mustafa Muhammed Inuwa, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletin Kankara bölgesinde Boko Haram tarafından bir yatılı okuldan kaçırılan yüzlerce öğrencinin serbest bırakıldığını duyurdu.

Boko Haram üyeleri, 11 Aralık gecesi Katsina eyaletine bağlı Kankara bölgesinde bir yatılı okula saldırı düzenleyerek 500'den fazla öğrenciyi kaçırmıştı.

Nijerya Savunma Bakanı Bashir Salihi Magashi, bölgeyi ziyaret ederek öğrencilerin çok yakında kurtarılacağı sözünü vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu