Son dakika haberi | Nijerya'da iki haftada 11 kişi Lassa ateşi hastalığından öldü

Gelen son dakika haberlerine göre Batı Afrika ülkesi Nijerya'da iki haftada, hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi hastalığı nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti.