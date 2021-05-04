Son dakika haberi! Nijerya'da güvenlik sorunları ile mücadele için silah kontrol merkezi kuruldu
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Son dakika haberi! Nijerya'da güvenlik sorunları ile mücadele için silah kontrol merkezi kuruldu

Son dakika haberi! Nijerya'da güvenlik sorunları ile mücadele için silah kontrol merkezi kuruldu
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkesinde artan güvenlik sorunları ile mücadele için silah kontrol merkezi kurdu.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkesinde artan güvenlik sorunları ile mücadele için silah kontrol merkezi kurdu.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Buhari, ülkede silahlı kişiler ve teröristlerle mücadele için silah kontrol merkezi açtı.

Nijerya Güvenlik Danışmanı Zakari Usman, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, merkezin açılmasının, ülkedeki silahlı grupların ve teröristlerin tehditlerini önleyeceğini belirtti.

Merkezin, ülkeye giren ve çıkan tüm silahları kontrol altına alacağına işaret eden Usman, "Batı Afrika ve Sahel bölgelerinde silahların giriş çıkışının kontrol altında olmaması, Nijerya'da terörizme, organize suçlar ve insan kaçaklığı gibi güvenlik sorunlarına yol açtı." dedi.

Son dönemde ülkenin farklı bölgeleri, silahlı kişiler ve terör örgütü Boko Haram'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. Ülkede genelinde geçen hafta düzenlenen silahlı saldırılarda 97 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi kaçırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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