Son dakika haberi! Nijerya'da güvenlik güçlerinin operasyonunda, silahlı çete üyesi 9 kişi öldürüldü
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Son dakika haberi! Nijerya'da güvenlik güçlerinin operasyonunda, silahlı çete üyesi 9 kişi öldürüldü

02.03.2021 00:37 | Son Güncelleme: 02.03.2021 00:40
Son dakika haberi! Nijerya'da güvenlik güçlerinin operasyonunda, silahlı çete üyesi 9 kişi öldürüldü

Son dakika haberleri... Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeyinde, silahlı gruplara yönelik operasyonlarda 9 çete üyesi etkisiz hale getirildi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeyinde, silahlı gruplara yönelik operasyonlarda 9 çete üyesi etkisiz hale getirildi.

Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Gambo Isah, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ordu ile polis iş birliğinde, eyaletin farklı bölgelerinde, silahlı çete üyelerine yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Isah, operasyonlarda 9 çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda kişinin yaralı kaçtığını kaydetti.

Operasyonlarda 10 çete üyesinin yakalandığını aktaran Isah, çetelere ait 5 silah, 9 motosiklet ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini söyledi.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgelerde zaman zaman, hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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