Son dakika haberi: Nijerya'da eyalette silahlı çetelerle mücadele için telefon hatları kesildi
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Son dakika haberi: Nijerya'da eyalette silahlı çetelerle mücadele için telefon hatları kesildi

Son dakika haberi: Nijerya'da eyalette silahlı çetelerle mücadele için telefon hatları kesildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Nijerya'nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinde silahlı çetelerle mücadelede güvenlik güçlerine destek olmak amacıyla telekomünikasyon hizmetleri kesildi.

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinde silahlı çetelerle mücadelede güvenlik güçlerine destek olmak amacıyla telekomünikasyon hizmetleri kesildi.

Nijerya'nın kuzeybatısında yer alan Zamfara eyaletinde silahlı çetelerin okullara baskın düzenlemesi ve çocukları kaçırarak fidye istemesi üzerine operasyon başlatıldı. Güvenlik güçlerinin silahlı çetelerle mücadelesine destek olmak amacıyla eyalette telekomünikasyon hizmetleri durduruldu. Sokoto eyaletine geçen bazı Zamfara sakinleri, hafta sonundan bu yana mobil şebekelerin çalışmadığını aktardı.

Nijerya İletişim Komisyonu'ndan (NCC) ağ sağlayıcısı Globacom'a gönderilen mektupta, eyaletteki telekomünikasyon hizmetlerinin güvenlik kurumlarının güvenlik sorununu çözmeye yönelik faaliyetleri sağlamak için kesildiği belirtildi. Mektupta ayrıca, Globacom'a Zamfara'ya telefon ve internet hizmetlerini 3 Eylül'den itibaren iki hafta süreyle askıya alması talimatı verildi.

Nijerya Hava Kuvvetlerinden ismi açıklanmayan bir kaynak ise basına verdiği demeçte, "Bu unsurları şiddetle ve kararlı bir şekilde temizliyoruz. Bu tam bir operasyon" dedi.

Zamfara sakinlerinden öğretim görevlisi Abubakar Abdullahi Alhasan, mobil ağların çalışmayı durdurmasından bu yana askeri bir baskının devam ettiğini belirterek, "Nijerya ordusu bazı haydut kamplarını yerinden etmeyi başardı. Pek çok kişiyi öldürdüler, silah ve mühimmat topladılar, pek çoğu da tutuklandı" dedi.

Zamfara'da 70'den fazla çocuk kaçırılmıştı

Zamfara eyaletinin kırsal bölgesinde yer alan Kaya köyünde 1 Eylül'de Hükümet Günü Ortaokulu yerel saatle 11.22'de kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından basılmış, saldırganlar okulda bulunan 73 çocuğu kaçırmıştı. Zamfara, kuzeybatı Nijerya'daki güvenlik krizini engellemek için önlemler alan dört eyalet arasında yer alıyor. Eyalette motosikletle seyahat eden ve ormanlarda kamp kuran silahlı grupları engellemek amacıyla bidonlarda yakıt satışı ve yakacak odunun kamyonla taşınması yasak.

Silahlı gruplar, geçtiğimiz sene aralık ayından bu yana Nijerya'nın kuzeybatısındaki okullara veya kolejlere yapılan bir düzineden fazla saldırıda bin 100'den fazla öğrenciyi kaçırdı. - ABUJA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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