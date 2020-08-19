Son dakika haberi: Nijerya'da Boko Haram saldırısında 10 kişi öldü Gelen son dakika haberine göre Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 kişi kaçırıldı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 kişi kaçırıldı.

Kukawa Bölge Lideri Mustapha Lawan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çad Gölü Havzası sınırındaki Kukawa bölgesine gelen terör örgütü üyelerinin gelişigüzel ateş açtığını belirtti.

Lawan, saldırıda en az 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

Ulusal basında çıkan haberlerde, saldırının ardından örgüt üyeleri ile askerler arasında çıkan çatışmalarda yaklaşık 100 kişinin kaçırıldığı ifade edildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten beri ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü.

Kaynak: AA