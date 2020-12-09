Son dakika haberi! Nijerya'da Boko Haram saldırısında 10 asker öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi! Nijerya'da Boko Haram saldırısında 10 asker öldü

09.12.2020 16:55 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:58
Son dakika haberi! Nijerya'da Boko Haram saldırısında 10 asker öldü

Son dakika haberler: Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 10 asker hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 10 asker hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, adını vermek istemeyen askeri yetkili, yaptığı açıklamada, askerlerin, Borno eyaletindeki Alagarno bölgesinde Boko Haram'ın saldırısına uğradığını belirtti.

Yetkili, "Saldırıda, 10 askerimizi kaybettik ve teröristler bir askeri kaçırdı." dedi.

Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Enenche, bugün yaptığı açıklamada, Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 17 teröristin öldürüldüğünü kaydetmişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

İlgili Haberler

Son dakika haberi | GAZİANTEP - Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Son dakika haberi | GAZİANTEP - Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Son dakika haberi | Arazi kavgasında yaralandı, hastanede öldü
Son dakika haberi | Arazi kavgasında yaralandı, hastanede öldü
Son dakika haberi | Evde 40 hap içerek intihara kalkışan İngiliz hastanede öldü
Son dakika haberi | Evde 40 hap içerek intihara kalkışan İngiliz hastanede öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Mehmet Nuri Mehmet Ersoy Muhsin Fahrizade Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Pınar Altuğ Perihan Savaş Haluk Bilginer
Spor Tisserand Okan Buruk Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Psg Hakem Aralık Irkçılık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Nijerya'da Boko Haram saldırısında 10 asker öldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 17:01:44. #1.14#
title