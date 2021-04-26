Son dakika haberi | Nijerya'da askeri konvoya Boko Haram saldırısı: 31 ölü

Son dakika haberler... Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın askeri konvoya düzenlediği saldırıda 31 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın askeri konvoya düzenlediği saldırıda 31 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, adını vermek istemeyen askeri yetkili yaptığı açıklamada, silah taşıyan askeri konvoyun Borno eyaletindeki Maiduguri-Mainok kara yolunda Boko Haram'ın saldırısına uğradığını belirtti.

Yetkili, "Teröristlerin saldırısında aralarında 1 komutan dahil 31 askeri kaybettik." dedi.

Nijerya'da Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu