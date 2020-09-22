Son dakika haberi! Nijerya'da 96 silahlı çete üyesi yakalandı
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Son dakika haberi! Nijerya'da 96 silahlı çete üyesi yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Nijerya'da çoban ve çiftçiler arasında çatışmaların yaşandığı Benue eyaletinde silahlı çetelere karşı düzenlenen operasyonlarda 96 kişi yakalandı.

Son dakika haberi! Nijerya'da 96 silahlı çete üyesi yakalandı
22.09.2020 01:41 | Son Güncelleme: 22.09.2020 01:44

Nijerya'da çoban ve çiftçiler arasında çatışmaların yaşandığı Benue eyaletinde silahlı çetelere karşı düzenlenen operasyonlarda 96 kişi yakalandı.

Benue Polis Sözcüsü Catherine Anene, yerel medyaya yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin eyaletin farklı bölgelerinde silahlı çetelere yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Anene, operasyonlarda 96 çete üyesinin yakalandığını kaydetti.

Operasyonlarda çok sayıda çete üyesinin yaralı olarak kaçtığını aktaran Anene, silahlı çetelere ait 4 silah, 2 askeri üniforma, SIM kartları ve önemli miktarda mühimmat ele geçirdikleri bilgisini paylaştı.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgede zaman zaman, hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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