Son dakika haberi: Nijerya'da 24 hamile hamile kadın ve 11 çocuk tutsak evinden kurtarıldı
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Son dakika haberi: Nijerya'da 24 hamile hamile kadın ve 11 çocuk tutsak evinden kurtarıldı

12.02.2021 01:07 | Son Güncelleme: 12.02.2021 01:10
Son dakika haberi: Nijerya'da 24 hamile hamile kadın ve 11 çocuk tutsak evinden kurtarıldı

Son dakika haberine göre Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Cross River eyaletinde düzenlenen operasyonla 35 kişi "bebek fabrikası" olarak adlandırılan tutsak evinden kurtarıldı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Cross River eyaletinde düzenlenen operasyonla 35 kişi "bebek fabrikası" olarak adlandırılan tutsak evinden kurtarıldı.

Nijerya İnsan Ticareti Yasağı Ajansın Cross River Eyaleti Direktörü Oba Jacobs, yaptığı açıklamada, eyalette Udeme Avenue adlı hamile bir kadının kaçırılması üzerine arama kurtarma operasyonu düzenlediğini belirtti.

Jacobs, operasyonda tespit edilen "bebek fabrikası" olarak adlandırılan tutsak evinde 11 çocuk ve 24 hamile kadının kurtarıldığını kaydetti.

Kaçırılan kadının hala bulunmadığını aktaran Jacobs, kadını bulmak ve tespit edilen tutsak evinin sahibini yakalamak için arama operasyonunun sürdüğünü söyledi.

Nijerya'nın güneyinde Ogun eyaletinde Aralık 2020'de bir tutsak evine düzenlenen operasyonda 10 kadın ve çocuk kurtarılmıştı.

Ülkede, kaçırılan kadınların doğurduğu bebeklerin satıldığı bu evlere "bebek fabrikası" deniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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