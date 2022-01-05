Son dakika haberi... Nijerya'da 2 ayda yaklaşık 100 kadın ve çocuk rehine kurtarıldı - Haberler
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Son dakika haberi... Nijerya'da 2 ayda yaklaşık 100 kadın ve çocuk rehine kurtarıldı

Son dakika haberi... Nijerya'da 2 ayda yaklaşık 100 kadın ve çocuk rehine kurtarıldı
AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da 2 ayda silahlı kişilerce kaçırılan yaklaşık 100 kadın ve çocuğun kurtarıldığı bildirildi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da 2 ayda silahlı kişilerce kaçırılan yaklaşık 100 kadın ve çocuğun kurtarıldığı bildirildi.

Ülkenin kuzeyindeki Zamfara Eyaleti Polis Müdürü Ayüp Elkana, basına yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyinde 2 ay içerisinde yaklaşık 100 kadın ve çocuğun kurtarıldığını, bu kişilerin iyi beslenmediğinin ve kıyafetlerinin de yıpranmış olduğunun görüldüğünü söyledi.

Elkana, kurtarılan rehinelerden 19'unun bebek, 21'inin de okul çağında çocuk olduğunu ifade etti.

Katsina Eyaletinin Bakura bölgesinde 31 Aralık'ta kaçırılan öğrencilerden 21'inin dün kurtarıldığı açıklanmıştı.

Ülkede kaçırma olayları önlenemiyor

Afrika'nın en büyük ekonomilerinden Nijerya'da iş insanı, siyasetçi, din adamı, yabancı işçiler ve öğrenciler fidye için kaçırılıyor.

Nijerya'nın birçok eyaletinde fidye için insan kaçırmanın cezası idam olsa da bu suçların önüne geçilemiyor.

"Nijerya'da İnsan Kaçırma Sektörü" raporuna göre, Nijerya'da 2011-2020 arasında kaçırılan kişilerin serbest bırakılması karşılığında, 11 milyon doları son 4 yılda olmak üzere toplam 18,23 milyon ABD doları fidye ödendi.

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AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

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