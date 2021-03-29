Son dakika haberi... Nijer'de Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama başladı
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre Nijer'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kitlesel aşılamaya geçildi.
Nijer'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kitlesel aşılamaya geçildi.
Başbakan Brigi Rafini, başkent Niamey'deki bir hastanede Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı.
Ülkede ilk aşamada sağlık çalışanları ve 60 yaş üstü bireyler aşılanacak.
Çin hükümetinin Nijer'e bağışladığı 400 bin doz Sinopharm aşısı 21 Mart'ta teslim edilmişti.
Yaklaşık 22 milyon nüfuslu ülkede, 4 bin 964 kişi Kovid-19'a yakalandı, 185 kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan