Son dakika haberi... Nijer'de cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları kesinleşti
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Son dakika haberi... Nijer'de cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları kesinleşti

22.03.2021 00:01 | Son Güncelleme: 22.03.2021 00:04
Son dakika haberi... Nijer'de cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları kesinleşti

Son dakika gündem haberi... Nijer'de 21 Şubat'ta ikinci turu yapılan cumhurbaşkanı seçimini Mohamed Bazoum'un kazandığı kesinleşti.

Nijer'de 21 Şubat'ta ikinci turu yapılan cumhurbaşkanı seçimini Mohamed Bazoum'un kazandığı kesinleşti.

Anayasa Mahkemesinden yapılan açıklamada, Bazoum'un oyların yüzde 55,66'sını, rakibi Mahame Ousmane'ın ise yüzde 44,34'ünü aldığı duyuruldu.

Nijer'in yeni Cumhurbaşkanı olacak Bazoum'un 2 Nisan'da yemin etmesi bekleniyor.

Nijer'de 27 Aralık'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu 21 Şubat'ta yapılmıştı.

Bağımsız Seçim Komisyonu, 23 Şubat'ta geçici sonuçlara göre, iktidar partisi PNDS-Tarayya'nın adayı Bazoum'un yüzde 55,75 oy alarak sandıktan zaferle çıktığını duyurmuştu.

Muhalefet partisi RDE-Tchanji'nin adayı ve eski Cumhurbaşkanı 71 yaşındaki Ousmane'nın da yüzde 44,25 oy aldığı kaydedilmişti.

Mevcut Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou, iki dönemlik görev süresini tamamladığı için aday olmamıştı.

Fransa'dan bağımsızlığını kazandığı 1960'tan bu yana birçok askeri darbeye sahne olan ülkede, ilk kez demokratik yollarla seçilmiş bir cumhurbaşkanı, görevini, yine demokratik yollarla seçilecek halefine bırakacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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