Son dakika haberi | Nihat Doğan'a hakaret ettiği iddia edilen şüpheliye hapis istemi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | Nihat Doğan'a hakaret ettiği iddia edilen şüpheliye hapis istemi

Son dakika 3. sayfa haberi: Şarkıcı Nihat Doğan'ın kendisine hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Son dakika haberi | Nihat Doğan'a hakaret ettiği iddia edilen şüpheliye hapis istemi
20.06.2020 09:32 | Son Güncelleme: 20.06.2020 09:54

Şarkıcı Nihat Doğan'ın kendisine hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüphelinin 'hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Şarkıcı Nihat Doğan, sosyal medya üzerinden kendisine hakaret ettiğini iddia ettiği şüpheli Nafiz A. hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılıkça şüpheli Nafiz A. hakkında yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlanarak iddianame hazırlandı.

Savunmasında Nihat Doğan ile ilgili bir şeye kızmış olduğunu söyledi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Nafiz A.'nın suç tarihinde sosyal medyada, 'Aman aman senin vereceğin konser eksik olsun pis yalaka' şeklinde hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu belirtildi. İddianamede Şüpheli Nafiz A.'nın savunmasında, sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu, paylaşımı kendi iradesi ile yaptığını beyan ettiği ancak ne zaman, ne için yazdığını hatırlamadığını, Nihat Doğan ile ilgili bir şeye kızmış olduğunu belirttiği kaydedildi.

Tarafların uzlaşmadığı ifade edildi

Şüpheli Nafiz A.'nın müşteki Nihat Doğan'a söylediği, 'Aman aman senin vereceğin konser eksik olsun pis yalaka' şeklindeki sözlerinin Doğan'ın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğu ve 'hakaret' suçunun yasal unsurlarının meydana geldiğinin belirtildiği iddianamede, 'hakaret' suçunun uzlaştırmaya tabii olduğu, dosyanın uzlaştırmaya gönderildiği ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı belirtildi.

İddianamede, şüpheli Nafiz A.'nın 'hakaret' suçundan 3,5 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılması talep edildi. İddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti Haber
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu Haber
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu Haber
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi Haber
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
Tavlada üs üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı Haber
Tavlada üs üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı
İbrahim Tatlıses'in 'Köstebek değil' dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı Haber
İbrahim Tatlıses'in "Köstebek değil" dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi
Temizlik işçisi, evlilik hayali kurduğu kadın tarafından dolandırıldı
Temizlik işçisi, evlilik hayali kurduğu kadın tarafından dolandırıldı
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Erdoğan'ın masasındaki koronavirüs aşısı anketinden 'yerli ve milli' cevabı çıktı
Erdoğan'ın masasındaki koronavirüs aşısı anketinden "yerli ve milli" cevabı çıktı
Kendisini vuran saldırganın adını kanıyla yazdı! Ekipler şüpheli kocayı yakaladı
Kendisini vuran saldırganın adını kanıyla yazdı! Ekipler şüpheli kocayı yakaladı
Başakşehirli Martin Skrtel, Galatasaray maçında forma giyemeyecek
Başakşehirli Martin Skrtel, Galatasaray maçında forma giyemeyecek
Maske uyarısı yapan cami güvenlik görevlisi bıçaklandı
Maske uyarısı yapan cami güvenlik görevlisi bıçaklandı
50 saniyede 50 bin liralık hırsızlık yaptı! O anlar güvenlik kamerasında
50 saniyede 50 bin liralık hırsızlık yaptı! O anlar güvenlik kamerasında
Fransa'nın dünyaca ünlü gazetesi manşete taşıdı: Erdogan Sultan De Libye
Fransa'nın dünyaca ünlü gazetesi manşete taşıdı: Erdogan Sultan De Libye
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Salgının başından beri bir ilk gerçekleşti! Koronavirüse esir düşen Brezilya'da bir günde 54 bin vaka 1206 ölüm
Salgının başından beri bir ilk gerçekleşti! Koronavirüse esir düşen Brezilya'da bir günde 54 bin vaka 1206 ölüm
Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralandı, bileği kesilen kocası öldü
Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralandı, bileği kesilen kocası öldü
Günlük kiralık evde düzenlenen partiye baskın! 37 bin lira ceza kesildi
Günlük kiralık evde düzenlenen partiye baskın! 37 bin lira ceza kesildi
AK Parti, Bahçeli'nin önerisi üzerine harekete geçti! Seçim barajı düşüyor, vekil transferi son buluyor
AK Parti, Bahçeli'nin önerisi üzerine harekete geçti! Seçim barajı düşüyor, vekil transferi son buluyor
Kayboldu sanılan genç, 200 metrelik uçurumda ölü bulundu
Kayboldu sanılan genç, 200 metrelik uçurumda ölü bulundu
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Dilan Deniz Çiçek, yeni projeleri için saç stilini değiştirdi
Dilan Deniz Çiçek, yeni projeleri için saç stilini değiştirdi
Aslan görüldü iddiaları sonrası Çorum'u karıştıran kayıp aslan ilanı
Aslan görüldü iddiaları sonrası Çorum'u karıştıran kayıp aslan ilanı
Seyircisiz maçta Başakşehirli Demba Ba'nın kafasına tribünden su şişesi atıldı
Seyircisiz maçta Başakşehirli Demba Ba'nın kafasına tribünden su şişesi atıldı
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emre Kınay Seda Sayan Cem Yılmaz Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Tahir Karapınar Servet Yardımcı Fernando Muslera
Daha Fazla Su Milli İnşaat Galatasaray
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Nihat Doğan'a hakaret ettiği iddia edilen şüpheliye hapis istemi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 10:45:12. #1.15#
title