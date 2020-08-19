Son dakika haberi! NİĞDE Vaka artışının yaşandığı Niğde'de koronavirüs denetimi Son dakika gündem haberine göre Vaka artışının yaşandığı Niğde'de koronavirüs denetimiNİĞDE Valisi Yılmaz Şimşek, kentte vaka sayılarında artış olduğunu belirterek, vatandaşların kurallara uymalarını istedi.

Vaka artışının yaşandığı Niğde'de koronavirüs denetimi

NİĞDE Valisi Yılmaz Şimşek, kentte vaka sayılarında artış olduğunu belirterek, vatandaşların kurallara uymalarını istedi.

Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, koronavirüs denetimleri kapsamında caddeleri, iş yerlerini ve otogarı dolaşıp, vatandaşları ve işletmeleri uyardı. Ekipler de iş yerlerinde gerekli tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığını kontrol etti.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek yaptığı açıklamada, kentte vaka sayısında artış olduğunu belirtti. Vatandaşların kurallara yeterince uymaması nedeniyle vakaların arttığını söyleyen Vali Şimşek, 'Bu artış, vatandaşların toplu etkinliklere katılmasından kaynaklanıyor. Maske takmaya, sosyal mesafeye, temizliğe dikkat ettiğimiz takdirde, vatandaşlarımız düğün, sünnet ve taziyeye katılmadığı sürece bu artışı geri çevirebileceğimize inanıyorum. Vatandaşlardan ricamız, bu tedbirlere uymaları" dedi.

Kaynak: DHA