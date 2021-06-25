Son dakika haberi... NİĞDE OTEL ODASINDA KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... NİĞDE OTEL ODASINDA KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: NİĞDE'de, Muhammet Y. (26), kız arkadaşı olduğu öne sürülen Yasemin A.'yı (23) otel odasında tabancayla öldürüp, aynı silahla intihar etti.

NİĞDE'de, Muhammet Y. (26), kız arkadaşı olduğu öne sürülen Yasemin A.'yı (23) otel odasında tabancayla öldürüp, aynı silahla intihar etti. Olay, saat 19.00 sıralarında merkeze bağlı Saruhan Mahallesi Cullaz Sokak'taki bir apart otelde meydana geldi. Silah sesini duyanlar, odaya gelerek kapıyı açmak istedi ancak kilitli olduğu için içeriye giremedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ve otel yetkililerinin kapıyı açmasıyla odaya giren polis ve sağlık ekibi, Muhammet Y. ve Yasemin A.'nın cesediyle karşılaştı. Polisin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, Muhammet Y.'nin, kız arkadaşı olduğu öne sürülen Yasemin A.'yı tabancayla öldürüp, aynı silahla intihar ettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından iki gencin cansız bedeni, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberi... NİĞDE OTEL ODASINDA KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ
Son dakika haberi... NİĞDE OTEL ODASINDA KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ
Son dakika haberi... NİĞDE OTEL ODASINDA KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ
Son dakika haberi... NİĞDE OTEL ODASINDA KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Otel odasında kız arkadaşını öldürüp, intihar etti
Otel odasında kız arkadaşını öldürüp, intihar etti
Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı
Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı
'Ayrılacaksın' tartışması cinayetle bitti! Annesini öldürüp bahçeye gömdüğünü itiraf etti
"Ayrılacaksın" tartışması cinayetle bitti! Annesini öldürüp bahçeye gömdüğünü itiraf etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Muharrem İnce Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel İbrahim Tatlıses Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Yiğit Şardan Merih Demiral Mustafa Cengiz Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... NİĞDE OTEL ODASINDA KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 22:48:42. #1.16#

title