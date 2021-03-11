Son dakika haberi | Niğde'nin Divarlı beldesinde kahvehanelerin içinde oturmak yasaklandı
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Son dakika haberi | Niğde'nin Divarlı beldesinde kahvehanelerin içinde oturmak yasaklandı

11.03.2021 17:17 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:27
Son dakika haberi | Niğde'nin Divarlı beldesinde kahvehanelerin içinde oturmak yasaklandı

Son dakika haberler... Niğde'nin Divarlı beldesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 18 Mart'a kadar kahvehane ve kıraathanerin içinde oturmak yasaklandı.

Niğde'nin Divarlı beldesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 18 Mart'a kadar kahvehane ve kıraathanerin içinde oturmak yasaklandı.

Çiftlik Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun, Kaymakam Mehmet Tığlı başkanlığında olağanüstü toplandığı belirtildi.

İlçeye bağlı Divarlı beldesinde vaka sayılarının arttığı bildirilen açıklamada, söz konusu beldede 18 Mart saat 08.00'e kadar tüm kahvehane ve kıraathanelerin içinde oturulmasının yasaklanmasına karar verildiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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