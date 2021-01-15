Son dakika haberi: Niğde merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 17 kadın şüpheliden 8'i daha adliyede
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Son dakika haberi: Niğde merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 17 kadın şüpheliden 8'i daha adliyede

15.01.2021 11:31 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:34
Son dakika haberi: Niğde merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 17 kadın şüpheliden 8'i daha adliyede

Edinilen son dakika gelişmesine göre Niğde merkezli 7 ilde FETÖ'nün "mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 kadın şüpheliden 8'i daha adliyeye sevk edildi.

Niğde merkezli 7 ilde FETÖ'nün "mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 kadın şüpheliden 8'i daha adliyeye sevk edildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 17 şüpheliden 8'inin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında Niğde, Ankara, Karaman, Adana, Kayseri, Yozgat ve Konya'da belirlenen adreslere 12 Ocak'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 17 kadın şüpheli gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen 9 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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