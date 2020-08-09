Son dakika haberi... NİĞDE Kaya düşmesi sonucu ayağı kırılan dağcı, helikopterle kurtarıldı
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Son dakika haberi... NİĞDE Kaya düşmesi sonucu ayağı kırılan dağcı, helikopterle kurtarıldı

Son dakika haberine göre Kaya düşmesi sonucu ayağı kırılan dağcı, helikopterle kurtarıldıNİĞDE'nin Çamardı ilçesinde bulunan Demirkazık Dağı'nda kaya düşmesi sonucu ayağı kırılan dağcı Mine Kale, helikopterle kurtarıldı.

09.08.2020 18:50 | Son Güncelleme: 09.08.2020 18:54

Kaya düşmesi sonucu ayağı kırılan dağcı, helikopterle kurtarıldı

NİĞDE'nin Çamardı ilçesinde bulunan Demirkazık Dağı'nda kaya düşmesi sonucu ayağı kırılan dağcı Mine Kale, helikopterle kurtarıldı.

Arkadaşıyla birlikte Demirkazık Dağı'na tırmanışa geçen dağcı Mine Kale'nin Yedigöller mevkiinde üzerine kaya yuvarlanması sonucu ayağı kırıldı. Arkadaşının durumu haber vermesi üzerine olay yerine Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, UMKE ve arama kurtarma eğitmeni profesyonel dağcı Arif Öztürk, olay yerine sevk edildi. Ekipler, yaralı Mine Kale'ye ulaşarak ilk müdahalede bulunduktan sonra bulunduğu yerden helikopterle hastaneye kaldırdı. Dağcı Kale, Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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Son dakika haberi... NİĞDE Kaya düşmesi sonucu ayağı kırılan dağcı, helikopterle kurtarıldı

Kaynak: DHA

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