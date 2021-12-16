Son dakika haberi | Niğde'de uyuşturucu operasyonu şüphelileri serbest bırakıldı
AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, savcılıkça salıverildi.
NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, savcılıkça salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyonunda adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, savcılıktaki sorgularının ardından ser.best bırakıldı.
Şüphelilerin üzerinde, ev ve iş yerlerinde çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ve eroin ele geçirilmişti.
AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri
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