Son dakika haberi | Niğde'de uyuşturucu operasyonu şüphelileri serbest bırakıldı - Haberler
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Son dakika haberi | Niğde'de uyuşturucu operasyonu şüphelileri serbest bırakıldı

Son dakika haberi | Niğde'de uyuşturucu operasyonu şüphelileri serbest bırakıldı
AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, savcılıkça salıverildi.

NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, savcılıkça salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyonunda adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, savcılıktaki sorgularının ardından ser.best bırakıldı.

Şüphelilerin üzerinde, ev ve iş yerlerinde çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ve eroin ele geçirilmişti.

Son dakika... Eşini çocuğunun gözü önünde öldüren koca: Uyuşturucu aldım

Son dakika... Eşini çocuğunun gözü önünde öldüren koca: Uyuşturucu aldım

AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri

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