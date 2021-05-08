Niğde'de jandarma ekiplerinden uyuşturucu tacirlerine darbe: 6 gözaltı
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Niğde'de jandarma ekiplerinden uyuşturucu tacirlerine darbe: 6 gözaltı

Niğde'de jandarma ekiplerinden uyuşturucu tacirlerine darbe: 6 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Niğde'de jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

Niğde'de jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ulukışla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ve köylerde uyuşturucu madde bulunduran, kullanan ve satışını yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ulukışla ilçe merkezi ile köylerde 6 adrese düzenlediği operasyonda, H.S.D, F.Y, M.T, Y.E.E, H.Ö. ve H.Ü.'yü yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 797 gram bonzai, 71 gram kubar esrar, 13 gram metamfetamin, 5 gram kenevir tohumu, ruhsatsız av tüfeği ve iki dolu fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - NİĞDE

Niğde'de jandarma ekiplerinden uyuşturucu tacirlerine darbe: 6 gözaltı
Niğde'de jandarma ekiplerinden uyuşturucu tacirlerine darbe: 6 gözaltı
Niğde'de jandarma ekiplerinden uyuşturucu tacirlerine darbe: 6 gözaltı
Niğde'de jandarma ekiplerinden uyuşturucu tacirlerine darbe: 6 gözaltı
Niğde'de jandarma ekiplerinden uyuşturucu tacirlerine darbe: 6 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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