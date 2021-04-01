Son dakika haberi! Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Son dakika haberi: Niğde'de düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli yakalandı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Niğde'de düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli yakalandı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyonda, 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 22,50 gram eroin ve 1,46 gram metamfetamin ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul