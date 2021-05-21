Son dakika haberi | Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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Son dakika haberi | Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haberi | Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yaptığı çalışmalarda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların üzerinde yapılan aramalarda, 22,57 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ile 7 fişek, 20 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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