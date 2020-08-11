Son dakika haberi... Niğde'de trafik kazası: 1 ölü
Son dakika gelişmesine göre Niğde'de otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü.
11.08.2020 15:31 | Son Güncelleme: 11.08.2020 16:12
Niğde'de otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü.
Bor ilçesinde sürücüsü öğrenilemeyen 68 AAR 913 plakalı otomobil ile Ömer Aktin'in (25) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Aktin'in olay yerine hayatını kaybettiği belirlendi.
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Kaynak: AA