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Son dakika haber! Niğde'de tarihi eser operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber! Niğde'de tarihi eser operasyonu

Son dakika gündem haberi... Niğde'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 64 adet sikke ve 1 adet tarihi obje ele geçirdi.

NİĞDE (İHA) - Niğde'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 64 adet sikke ve 1 adet tarihi obje ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmalarda merkeze bağlı Elmalı Köyünde 3 ayrı eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler evlerde yaptığı aramada 64 adet sikke, 1 adet tarihi obje ve metal arama dedektörü ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Niğde, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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