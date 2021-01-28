Son dakika haberi... Niğde'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
28.01.2021 14:29 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:32
Son dakika haberler: Niğde'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Niğde'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Ali Maden idaresindeki 51 AAY 027 plakalı otomobil, Çamardı ilçesi Celaller köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Sürücü Maden ile araçtaki Necati Kaya hayatını kaybetti.
Yaralanan İhsan Güney, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul