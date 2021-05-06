Son dakika haberi! Niğde'de plastik kırma makinesinin haznesine düşen işçi öldü
Gelen son dakika haberine göre Niğde'nin Bor ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çalışan bir işçi, plastik kırma makinesinin haznesine düşerek hayatını kaybetti.
Niğde'nin Bor ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çalışan bir işçi, plastik kırma makinesinin haznesine düşerek hayatını kaybetti.
Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren plastik geri dönüşüm tesisinde çalışan Alişan Aytaş, plastik kırma makinesinin haznesine düştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler, Aytaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Aytaş'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul