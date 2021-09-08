Son dakika haberi | Niğde'de patates tarlasına düşen paraşütçü hastaneye kaldırıldı
Edinilen son dakika haberine göre Aksaray'da düzenlen Paragliding World Cup Aksaray 2021 Yarışması'nda havalanan Macaristan uyruklu kadın sporcu, rüzgar nedeniyle Niğde'de patates tarlasına düşerek yaralandı.
Aksaray'da düzenlen Paragliding World Cup Aksaray 2021 Yarışması'nda havalanan Macaristan uyruklu kadın sporcu, rüzgar nedeniyle Niğde'de patates tarlasına düşerek yaralandı.
Paraşütçü A.M. (38) yarışma kapsamında Hasandağı'ndan havalandı. Paraşütüyle bir süre havada süzülen A.M, Niğde'nin Çiftlik ilçesi Ovalıbağ bölgesinde rüzgarın etkisiyle kontrolünü kaybederek patates tarlasına düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Bulunduğu yerden ambulansa alınan sporcu, ilk müdahalesinin ardından Aksaray'da özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul