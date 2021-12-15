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Son dakika haberi | Niğde'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Son dakika haberi | Niğde'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Niğde'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

NİĞDE (AA) - Niğde'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

A.U. idaresindeki 51 AY 483 plakalı otomobil, Niğde-Adana kara yolu Kolsuz Geçidi'nde M.A'nın kullandığı 51 ABF 427 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile M.Ö, M.K. ve K.K. ambulansla Ulukışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri

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