Son dakika haberi... Niğde'de komşular arası kavgada 1 kişi öldü
Son dakika haber... Niğde'de aynı apartmanda oturan komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Niğde'de aynı apartmanda oturan komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Efendibey Mahallesi'nde M.Z. ile C.D, oturdukları apartmanın bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.
Bıçaklı kavgaya dönen olayda, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan C.D, hayatını kaydetti.
Polis ekipleri olayla ilgili M.Z'yi gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul