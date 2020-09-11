Son dakika haberi | Niğde'de karantina ihlali yapan polise 900 lira ceza kesildi
Gelen son dakika haberine göre Niğde'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan polis memuruna, karantina ihlali yapınca meslektaşları tarafından 900 lira ceza kesildi.
11.09.2020 20:15 | Son Güncelleme: 11.09.2020 20:15
Niğde'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan polis memuruna, karantina ihlali yapınca meslektaşları tarafından 900 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru B.G, 9 Eylül'de yapılan testinin sonucu pozitif çıkınca ikametinde karantinaya alındı.
Bugün öğle saatlerinde evinden ayrılan B.G'ye meslektaşları tarafından karantina şartlarına aykırı davrandığı gerekçesiyle 900 lira idari para cezası uygulandı.
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Kaynak: AA