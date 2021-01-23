Geri dönüşüm tesisindeki patlamada bir işçi öldü
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Geri dönüşüm tesisindeki patlamada bir işçi öldü

23.01.2021 16:23 | Son Güncelleme: 23.01.2021 16:51

Niğde'de geri dönüşüm tesisinde meydana gelen patlamada bir işçi hayatını kaybetti.

Niğde'de geri dönüşüm tesisinde meydana gelen patlamada bir işçi hayatını kaybetti.

Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde Oktay Polat (50), hurda otomobili parçaladığı sırada patlama meydana geldi.

Patlama nedeniyle yaşamını yitiren Polat'ın cenazesi, Bor Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek de tesise gelerek bilgi aldı.

Geri dönüşüm tesisindeki patlamada bir işçi öldü
Geri dönüşüm tesisindeki patlamada bir işçi öldü
Geri dönüşüm tesisindeki patlamada bir işçi öldü
Geri dönüşüm tesisindeki patlamada bir işçi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav

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