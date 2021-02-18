Son dakika haberi: Niğde'de firari FETÖ hükümlüsü eski öğretmen yakalandı
18.02.2021 12:35 | Son Güncelleme: 18.02.2021 12:38
Son dakika haberi: Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.
Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski öğretmen İ.T'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.
İ.T, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul