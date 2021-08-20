Son dakika haberi: Niğde'de dilencilere operasyon
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Son dakika haberi: Niğde'de dilencilere operasyon

Son dakika haberi: Niğde'de dilencilere operasyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Niğde'de halkın duygularını sömüren dilencilere karşı sivil zabıta ve polis iş birliği ile dilenci operasyonu düzenlendi.

Niğde'de halkın duygularını sömüren dilencilere karşı sivil zabıta ve polis iş birliği ile dilenci operasyonu düzenlendi.

Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri; yaya trafiğinin yoğun olduğu caddelerde dilencilik yapan kişileri takibe aldı. Ekipler tespit edilen çok sayıda noktada dilencileri suçüstü yakaladı. İçlerinde yabancı uyruklu kişilerle çocukların da olduğu dilenciler zabıta müdürlüğüne götürüldü. - NİĞDE

Son dakika haberi: Niğde'de dilencilere operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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