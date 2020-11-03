Son dakika haberi! Niğde'de DEAŞ üyesi yakalandı
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Son dakika haberi! Niğde'de DEAŞ üyesi yakalandı

03.11.2020 13:58 | Son Güncelleme: 03.11.2020 14:03
Son dakika haberi! Niğde'de DEAŞ üyesi yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre NİĞDE'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Irak uyruklu A.A.M.M. gözaltına alındı.

NİĞDE'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Irak uyruklu A.A.M.M. gözaltına alındı. 

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin koordineli çalışmasında, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu öne sürülen A.A.M.M.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler, takip sonucu Irak uyruklu şüpheliyi kent merkezinde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali KADI

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