Son dakika haberi! Niğde'de bir köy karantina altına alındı Son dakika gelişmesine göre Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Karanlıkdere köyünde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Karanlıkdere köyünde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Bor Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçe Umumi Hıfsızsıhha Kurulu kararınca Karanlıkdere köyünde, artan pozitif vaka ve temas sebebiyle 14 gün süreyle karantinaya alındı. İstisnalar haricinde giriş ve çıkışlar yasaklandı" denildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA