Son dakika haber... Bir kişi tartıştığı eski eşini bıçakla öldürdü
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Son dakika haber... Bir kişi tartıştığı eski eşini bıçakla öldürdü

04.03.2021 21:35 | Son Güncelleme: 04.03.2021 22:00

Son dakika haberleri... Niğde'de tartıştığı eski eşini bıçakla öldüren zanlı, tutuklandı.

Niğde'de tartıştığı eski eşini bıçakla öldüren zanlı, tutuklandı.

İddiaya göre, M.K. (47), Yukarı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi'nde karşılaştığı, işinden dönen eski eşi H.T. (43) ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönen olayda M.K, H.T'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan H.T, kurtarılamadı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Adliyeden sol ayağı sarılı şekilde çıkarılan zanlının, kaçarken kırdığı belirtildi.

İki çocuk annesi H.T'nin cenazesi, hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından Ulukışla ilçesine bağlı Güney köyünde toprağa verildi.

Son dakika haber... Bir kişi tartıştığı eski eşini bıçakla öldürdü
Son dakika haber... Bir kişi tartıştığı eski eşini bıçakla öldürdü
Son dakika haber... Bir kişi tartıştığı eski eşini bıçakla öldürdü
Son dakika haber... Bir kişi tartıştığı eski eşini bıçakla öldürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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