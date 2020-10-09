Son dakika haberi! Niğde Belediyesi uzaktan eğitime katılamayan öğrenciler için EBA sınıfı kurdu
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Son dakika haberi! Niğde Belediyesi uzaktan eğitime katılamayan öğrenciler için EBA sınıfı kurdu

09.10.2020 17:03 | Son Güncelleme: 09.10.2020 17:03
Son dakika haberi! Niğde Belediyesi uzaktan eğitime katılamayan öğrenciler için EBA sınıfı kurdu

Son dakika gelişmesine göre Niğde Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovi-19) nedeniyle uzaktan eğitim sürecinde bilgisayarı veya internet olmadığı için EBA'ya bağlanamayan öğrenciler için Millet Kıraathanesi ve gençlik merkezlerinde EBA sınıfı oluşturdu.

Niğde Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovi-19) nedeniyle uzaktan eğitim sürecinde bilgisayarı veya internet olmadığı için EBA'ya bağlanamayan öğrenciler için Millet Kıraathanesi ve gençlik merkezlerinde EBA sınıfı oluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, uzaktan eğitime katılamayan öğrenciler, Özbelde Millet Kıraathanesi, Efendibey Mahallesi Gençlik Merkezi ve İlhanlı Mahallesi Ramazan Konuş Gençlik Merkezi'nde Belediye tarafından kurulan EBA sınıflarından ücretsiz yararlanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, eğitim adına üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Evinde bilgisayar ya da internet erişimi olmayan öğrencilerin derslerini takip etmekte sıkıntı yaşadığını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Öğrenci kardeşlerimizin bu sıkıntısını gidermek adına Özbelde Millet Kıraathanesi, Efendibey Mahallesi Gençlik Merkezi ve İlhanlı Mahallesi Ramazan Konuş Gençlik Merkezi'nde EBA sınıfı oluşturarak kardeşlerimizin hizmetine sunduk. Sınıflarımız ilk günden büyük ilgi gördü. Maskelerini değiştirmek isteyen öğrencilerimiz için merkezlerimizin girişlerinde maskeleri hazır bulunduruyoruz. Kolonyalı mendil ve el dezenfektanı da mevcut. Öğrencilerimizi birbirine 2 metre uzaklıktaki bilgisayarlara oturtuyoruz. Sınıfları da derslerin ardından dezenfekte ederek daha sonra gelecek öğrencilere hazır hale getiriyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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