Son dakika haberi: Nice, Galatasaray'ın rakibi PSV'den Pablo Rosario'yu transfer etti
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Son dakika haberi: Nice, Galatasaray'ın rakibi PSV'den Pablo Rosario'yu transfer etti

Son dakika haberi: Nice, Galatasaray'ın rakibi PSV'den Pablo Rosario'yu transfer etti
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Bir son dakika haberine göre Fransa ekibi Nice, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi PSV'den orta saha oyuncusu Pablo Rosario'yu kadrosuna kattı.

Fransa ekibi Nice, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi PSV'den orta saha oyuncusu Pablo Rosario'yu kadrosuna kattı.

Nice Kulübü, 24 yaşındaki Hollandalı futbolcu Rosario ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Almere City'den 2016'da ayrılarak PSV'ye imza atan Rosario, geçen sezon takımıyla 40 maça çıkıp bir gol atmıştı.

Rosario, Galatasaray'a karşı 5-1 kazandıkları 2. eleme turu ilk maçının son dakikalarında oyuna dahil olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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