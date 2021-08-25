Son dakika haberi | New York Valisi Hochul: Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı önceki yönetimin açıkladığından 12 bin fazla
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Son dakika haberi | New York Valisi Hochul: Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı önceki yönetimin açıkladığından 12 bin fazla

Son dakika haberi | New York Valisi Hochul: Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı önceki yönetimin açıkladığından 12 bin fazla
Anadolu Ajansı / Esin Eşkinat Sayılgan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... NEW New York'un göreve yeni gelen Valisi Kathy Hochul, eyalet genelinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin toplam sayısının önceki yönetimin açıkladığı rakamdan 12 bin fazla olduğunu bildirdi.

NEW New York'un göreve yeni gelen Valisi Kathy Hochul, eyalet genelinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin toplam sayısının önceki yönetimin açıkladığı rakamdan 12 bin fazla olduğunu bildirdi.

Eski Vali Andrew Cuomo'nun son gününde New York eyaletinde salgından ölenlerin toplam sayısı 43 bin 400 olarak açıklanırken, Hochul ilk gününde bu sayıyı 55 bin 400 olarak ifade etti.

Hochul, MSNBC kanalına yaptığı açıklamada, eyaletin artık eskisinden daha çok veriyi halka açıkladıklarını, dolayısıyla bakım evlerinde ve hastanelerde ölenlerin verilerinin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verileriyle örtüştüğünü söyledi.

Vali Hochul, "Şeffaflık benim yönetimimin alametifarikası olacak." dedi.

Cuomo döneminde New York Valiliğinin, CDC'ye ve halka açıkladığı ölüm rakamlarının farklı olduğu iddia edilmişti.

New York Doğu Bölgesi Savcılığı, salgın verilerini değiştirdiği iddialarıyla ilgili Cuomo hakkında soruşturma yürütüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Eşkinat Sayılgan

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Son dakika haberi | New York Valisi Hochul: Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı önceki yönetimin açıkladığından 12 bin fazla - Haberler
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