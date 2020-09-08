Son dakika haberi | New York Valisi Cuomo: Trump New York'u öldürmeye çalışıyor
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Son dakika haberi | New York Valisi Cuomo: Trump New York'u öldürmeye çalışıyor

Son dakika haberi: ABD'nin New York kenti valisi Andrew Cuomo, ABD Başkanı Donald Trump'ın kente fon sağlamayı kestiğini ve kenti öldürmeye çalıştığını belirtti.

Son dakika haberi | New York Valisi Cuomo: Trump New York'u öldürmeye çalışıyor
08.09.2020 22:26 | Son Güncelleme: 08.09.2020 22:31

ABD'nin New York kenti valisi Andrew Cuomo, ABD Başkanı Donald Trump'ın kente fon sağlamayı kestiğini ve kenti öldürmeye çalıştığını belirtti.

New York Valisi Andrew Cuomo, ABD Başkanı Donald Trump'ı, yeni koronavirüs salgını sırasında 'federal fon' sağlamayarak New York'u ve ABD'deki Demokratlar tarafından yönetilen diğer şehirleri 'aktif olarak öldürmeye çalışmakla' suçladı. Cuomo, "Bu bir gerçek. Donald Trump ve beceriksizliği buna neden oldu" dedi.


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Kaynak: DHA

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